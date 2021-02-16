Москва, , 14:28 — REGNUM Мошенники становятся все более изобретательными, и на каждую новую попытку банков предотвратить хищение денежных средств путем блокировки подозрительных операций и счетов, придумывают новые способы обмана граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Мошенники вновь, как и несколько лет назад, под любым предлогом вынуждают доверчивых граждан снимать денежные средства со своих расчетных счетов и зачислять их на расчетные счета мошенников, минуя прямые безналичные переводы.

Как правило, необходимость таких операций мошенники объясняют желанием предотвратить возможное хищение денежных средств со счета выбранной ими жертвы.

Но следует помнить: для предотвращения хищения денежных средств достаточно позвонить на горячую линию своего банка, либо посетить отделение этого банка и просить заблокировать счет до выяснения обстоятельств.

Если человек переживает, что хищениями занимается именно банк и его сотрудники, то к нему есть убедительная просьба, — снимая наличные деньги с целью передать их на хранение в другой банк, открывайте счет в этом банке или несколько счетов в разных банках на свое имя и зачисляйте всю сумму на них.

В противном случае, получить обратно все, что заработано непосильным трудом, будет крайне сложно или даже невозможно», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России злоумышленники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке, это серьёзный вызов со стороны мошенников.

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