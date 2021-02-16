Москва, , 14:32 — REGNUM Для туристической отрасли Москвы 2020 год не обернулся катастрофой, хотя такой сценарий вполне мог бы стать реальностью. Такое мнение мэр столицы Сергей Собянин 16 февраля высказал в новой публикации у себя в блоге.

В нем глава города разместил диаграмму, согласно которой количество иностранных туристов в Москве по сравнению с 2019 годом сократилось с 5,8 млн до 800 тыс., внутренних с 19,3 млн до 12,8 млн человек. Эти цифры по мнению мэра, говорят о том, что ставка на внутренний туризм оправдала себя. В доказательство этого он привёл данные, согласно которым в 2020 году объем внутреннего турпотока в Берлине составил порядка 11,1 млн поездок, в Стамбуле — 7,4 млн, в Сеуле — 7 млн.

«Этот результат мог бы стать катастрофой. Но в действительности туристическая индустрия Москвы выдержала этот удар», — написал Собянин.

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