Севастополь, , 14:26 — REGNUM До 50% увеличили уровень заполняемости театров и кинотеатров в Севастополе. Решение было принято 16 февраля на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева, сообщили в пресс-службе правительства города.

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»С учетом того, что уже вторую неделю наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, предлагаю рассмотреть возможность увеличения заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%. Это позволит сохранить необходимую социальную дистанцию, при этом позволит нашим учреждениям чувствовать себя более уверенно», — сказал Развожаев.

Также принято решение разрешить проведение спортивных мероприятий со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50%.

Отметим, что севастопольские кинотеатры возобновили работу с 1 февраля при условии наполнения зала не более 30%.