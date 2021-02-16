Минск, , 14:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1134 и превысило 270,9 тыс. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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"Зарегистрирован 270 921 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1867.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 260 057 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 4 698 244 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1100 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.