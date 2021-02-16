Саратов, , 14:36 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали снова четыре человека, как и накануне. Всего с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 609 саратовцев. Об этом 16 февраля сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Очередными жертвами заболевания стали трое мужчин и одна женщина. Возраст погибших — от 58 до 80 лет. Скончавшиеся страдали рядом сопутствующих патологий. За жизнь одного из погибших врачи боролись 26 суток.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 16 февраля носителями коронавируса числятся 46 973 человека, за сутки инфицирован 221 житель. Накануне заболели 222 человека. Выздоровели с начала пандемии 41 888 пациентов или 89,2%, за сутки — 249 человек.

Читайте также: Около 47 тыс. жителей Саратовской области стали носителями коронавируса