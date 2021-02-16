Самара, 16 февраля 2021, 14:23 — REGNUM Ход строительства моста через реку Сок проверил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 16 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.
По его словам, на мосту завершена надвижка пролётных строений. Рабочие сейчас трудятся с опережением графика, для того, чтобы летом текущего года (на год раньше срока) можно было открыть на нем рабочее движение.
Азаров также отметил, что на прошлой неделе они с министром транспорта России обсудили вопрос выделения дополнительных средств.
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