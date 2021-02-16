Чебоксары, , 14:19 — REGNUM Численность кабана в Чувашии менее чем за год сократилась более чем на четверть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Александр Воробьев.

Численность кабана в Чувашии резко упала: если в апреле 2020 года насчитывалось 1077 животных, то на 8 февраля 2021 года — 790. Поголовье сократилось на 287 особей, или на 26,65%.

«Снижение численности кабана происходит в результате спортивной и любительской охоты, осуществление охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов, а также по иным причинам, к которым относится гибель от ДТП, АЧС и иным неустановленным причинам», — сказал Александр Воробьев.

По данным ведомства, охотникам выдано 578 бланков разрешения на отстрел кабанов, на 1 февраля добыто 200 особей. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 23 кабана.

«23 аварии говорят о том, что кабаны выходят в населённые пункты. Это говорит о том, что теряете контроль с точки зрения ограничения миграционной активности», — констатировал глава Чувашии Олег Николаев, поручив «продолжать работу по регулированию численности и снижению миграционной активности кабана» .

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии выявлено два случая африканской чумы свиней (АЧС), оба — в охотничьем угодье Красночетайского района.

Читайте ранее в этом сюжете: В охотничьем хозяйстве Чувашии выявили очаг чумы свиней