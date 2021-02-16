Москва, , 14:18 — REGNUM Инициатива президента России Владимира Путина снизить ставки по льготной ипотеке и изучить возможность ее продления до 2024 года — это очень приятный и неожиданный сюрприз для граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Если будет принято положительное решение, то пролонгированной программой льготной ипотеки как раз увереннее воспользуются многодетные семьи. По моим наблюдениям, в 2020 году они больше других потенциальных заемщиков колебались сделать шаг в кредитовании.

Ставка по ипотечному кредиту могла бы колебаться в диапазоне 5,0−6,5% годовых. Это была бы существенная поддержка широким слоям населения.

Сегодня перед государством стоит задача нивелировать «перегрев» на рынке недвижимости, который наблюдается в ряде густонаселенных регионов России.

Льготное кредитование на фоне сокращения темпов строительства нового жилья привело к космическому росту цен.

Уверен, что новую программу поддержки жителей страны надо активно реализовывать за пределами крупных городов.

Строительство жилья в сельской местности и в малых городах страны имеет большие перспективы, положительно скажется на нивелировании проблем в демографии и привлечении дополнительных инвестиций в регионы России», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 гг.

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