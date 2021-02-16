Москва, , 14:20 — REGNUM В 2020 году количество посетивших Москву туристов, по сравнению с предыдущим годом, сократилось почти в два раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 16 февраля написал у себя в блоге.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава города напомнил, что в 2019 году российская столица смогла побить свой рекорд и приняла в общей сложности 25,1 млн гостей. Что касается 2020 года, то он вполне мог превзойти этот показатель. Так, в первом квартале прошлого года Москву посетили 5,5 млн туристов, что на 12% превысило показатели аналогичного периода 2019 года.

Однако пандемия коронавируса внесла в туристический бизнес свои коррективы. Уже в апреле поток гостей в Москву резко сократился, однако летом вместе со снижением заболеваемости COVID-19 он немного вырос. В итоге в 2020 году столицу посетили 13,6 млн туристов, что на 46% меньше показателей предыдущего года. При этом среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38−44%.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржье планирует заманить туристов из Самары

Читайте развитие сюжета: Собянин не считает 2020 год провальным для туристической отрасли Москвы