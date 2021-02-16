Льейда, , 14:22 — REGNUM Испанский рэпер Пабло Асель, который ранее был осужден за прославление терроризма и оскорбление короны, задержан полицией Каталонии. Об этом 16 февраля сообщает газета El Periodico.

При этом 15 февраля Пабло Асель со своими сторонниками забаррикадировался в университете города Льейда (автономное сообщество Каталония) с целью избежать ареста.

Также известно, что до того исполнитель получил девять месяцев тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих сообщениях в соцсети Twitter и в одной песне, которая размещена в видеохостинге YouTube. Рэпер должен был явиться в тюрьму в добровольном порядке 12 февраля, но не стал этого делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фиаско на выборах в Каталонии нанесло серьезный удар по главному оппозиционному политику Испании Пабло Касадо, который возглавляет «Народную партию».