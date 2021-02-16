Черкесск, , 14:10 — REGNUM Карачаево-Черкесию в последние два дня завалило снегом, так же, как и большинство территорий России. Массу проблем создают снегопады на территории республики в течение последних двух суток, однако и в ближайшее время улучшения ситуации не предвидится, сообщили 16 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Так, на 17 февраля объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается очень сильный снег, объемы которого могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня.

МЧС разослало сообщения на телефоны абонентов республики с предупреждением об ухудшении условий дорожного движения, которое может привести к увеличению количества ДТП и заторами на трассах федерального и местного значения. В горных районах возможен сход лавин.

Из-за снегопадов затруднена работа городского общественного транспорта и возможны нарушения в работе коммунальных и автодорожных служб. Жителей и гостей республики просят по возможности не использовать личный транспорт и оставаться дома.

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