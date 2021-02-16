Рязань, , 14:09 — REGNUM Состояние улиц после сильного снегопада, а также результаты проверки, которые провела Госжилинспекция, прокомментировал 16 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов. 27 организаций неудовлетворительно справились со своей работой, написал глава региона на своей странице в социальной сети.

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Прошедшие выходные для коммунальных служб выдались непростыми — регион оказался во власти обильного снегопада. Госжилинспекция обследовала дворы, входные группы и кровли 524 многоквартирных домов. По 120 адресам выявлены нарушения. 27 управляющих организаций и ТСЖ не справились с уборкой снега, их будут привлекать к административной ответственности.

«Вывод один — все эти организации не выполняют свои обязанности и будут за это отвечать. Люди платят деньги за уборку и вправе требовать результата. А сейчас путь домой через двор нередко превращается в полосу препятствий. Такого быть не должно», — подчеркнул губернатор.

Девять организаций получили благодарности за качество и добросовестный подход к делу