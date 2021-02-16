Красногорск, , 14:09 — REGNUM Около 133 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье удалось устранить с 9 по 16 февраля при помощи системы видеонаблюдения. Об этом 16 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов, в Подмосковье на данный момент работает свыше 60 тысяч видеокамер, которые фиксируют различные правонарушения.

«С начала работы в системе приняты меры по 1150 нарушениям, выявленным с ее помощью. Из них за последнюю неделю выявлено 133 нарушения, уже устранено 116», — заявил Баженов.

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