Москва, , 14:08 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте РФ повлияет на выбор регионов, в которых будет использована технология дистанционного электронного голосования на выборах в текущем году. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 16 февраля на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

Она отметила, что регионы для дополнительного способа голосования ЦИК отберёт по нескольким критериям. Это число избирателей, зарегистрированных на портале госуслуг, качество интернета, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, способность избиркомов обучить своих сотрудников и проинформировать избирателей, а также готовность общественной палаты региона обеспечить наблюдение за голосованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Памфилова заявила, что дистанционное голосования состоится в Москве и ещё пяти субъектах РФ. Тестировать систему будут предположительно в мае.

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