Пермь, , 14:01 — REGNUM В Перми автовладелец накопил долги по 146 штрафам ГИБДД на общую сумму 69 тыс. рублей. Поскольку водитель игнорировал не только правила дорожного движения, но и своевременное погашение штрафов, то приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. В результате сумма задолженности увеличилась более чем в два раза и превысила 158 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Ведомству пришлось прибегнуть к принудительному взысканию долга и арестовать банковский счет. В результате должник явился к сотрудникам органов принудительного исполнения. На приеме мужчине вручили предупреждение об ограничении в праве управления транспортным средством.

«Становиться пешеходом никак не входило в планы неплательщика. В течение пяти дней он изыскал необходимые денежные средства и полностью погасил всю сумму долга, включая исполнительский сбор», — сказали в службе судебных приставов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день почти 4 тысячи пермяков, имеющих долги, ограничены в праве управления автомобилями. Благодаря такой мере в 2020 году взыскано свыше 52 млн рублей задолженностей.