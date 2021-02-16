Красногорск, , 14:00 — REGNUM В 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Подмосковье будут сдавать около 40 тысяч человек. Об этом 16 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, из общего количества граждан, подавших заявку на сдачу ЕГЭ в 2021 году около 35 тыс. представлены выпускниками текущего года, остальные 5 тыс. абитуриентов являются выпускниками прошлых лет. Также чиновник обратила внимание на то, что в 2021 году в процесс сдачи госэкзаменов внесли ряд изменений и новых правил.

«Напомню, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вуз. Те, кто в вуз идти не планируют, будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. На сайте ФИПИ уже размещена демоверсия экзамена — можно начинать подготовку», — заявила Каклюгина.

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