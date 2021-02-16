Ставрополь, , 13:55 — REGNUM В Ставропольском крае в очереди на улучшение условий проживания состоят в настоящее время всего семеро ветеранов Великой Отечественной войны. На обеспечение их жильем в 2021 году предусмотрено 21,2 млн рублей, сообщили 16 февраля в управлении по информполитике краевого правительства.

При этом из федерального бюджета будет выделено больше средств, чем необходимо на улучшение проживания очередников-ветеранов. Поэтому возможно включение в список других лиц, нуждающихся в ремонте или покупке квартир.

«В крае сегодня числится только семеро нуждающихся ветеранов, но средств федерального бюджета хватит на то, чтобы обеспечить жильем большее количество людей. Не исключаем, что в течение года список может пополниться, а мы оперативно обеспечим жильем всех нуждающихся», — заявил руководитель краевого минстроя Валерий Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году были обеспечены жильем 27 ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, улучшены условия проживания ветеранов с помощью ремонта, на что направлено свыше 30 млн рублей.

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