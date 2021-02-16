Липецк, , 13:50 — REGNUM В Липецке в течение двух недель во всех домах должны появиться таблички с телефонами Единой диспетчерской службы, депутата, территориального управления округом и личного номера директора управляющей компании, обслуживающей дом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в пресс-службе мэрии.

Первый заместитель главы города Константин Востриков на совещаний с представителями городского департамента ЖКХ и управляющих организаций рассказал, что такое поручение дал губернатор.

По мнению чиновников, перечень этих номеров в каждом доме «позволит эффективнее решать проблемы липчан и покажет, какая УК не справляется с ними оперативно».

Каждому депутату горсовета также создали личный кабинет в Единой диспетчерской службе по их округам, чтобы они могли видеть все просроченные заявки.

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