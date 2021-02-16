Салехард, 16 февраля 2021, 13:46 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 51 случай.
Основные очаги заражения на 16 февраля в ЯНАО: Салехард — 7 случаев; Пуровский район — 7; Муравленко — 6; Новый Уренгой — 11.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 16 февраля 36 569 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 095 человек, 393 пациента с COVID-19 скончались.