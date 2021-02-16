Москва, , 13:46 — REGNUM Актриса Государственного Академического Малого театра, заслуженная артистка России Лариса Кичанова скончалась на 72-м году жизни. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба театра.

«В Малом театре несчастье — ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Георгиевна Кичанова», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти актрисы не сообщается и уточняется, что место и время прощания с покойной будут объявлены позднее.

Отметим, Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. По окончании средней школы некоторое время служила актрисой в Куйбышевском драматическом театре им. Горького, а в 1972 году окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр. Первой крупной ролью актрисы стала княжна Мстиславская в трагедии А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Среди других её работ — Лизанька («Достигаев и другие» М. Горького), Татьяна Хрущ («Любовь Яровая» К. Тренёва), Галя Аксёнова («Берег» Ю. Бондарева), Капочка («Женитьба Бальзаминова» А.Н. Островского) и др. В общей сложности ей было сыграно в театре около 50 ролей.