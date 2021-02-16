Москва, , 13:49 — REGNUM Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британского штамма коронавируса, это подтвердили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщили 16 февраля журналистам в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве пояснили, что с вакцинами провели сравнительное исследование. Специалисты продемонстрировали защитный эффект препаратов в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от привитых вакцинами лиц.

В сыворотках содержатся антитела к вирусу SARS-CoV-2. Эти сыворотки эффективно нейтрализовали и британский штамм коронавируса, и обычный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поручил выяснить, защищают ли отечественные вакцины от новых мутаций коронавируса.