Красногорск, , 13:59 — REGNUM С 2013 года количество предприятий, разводящих рыбу в прудах, увеличилось в Подмосковье на 92%. Такие цифры 16 февраля приведены на сайте правительства Московской области.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, в 2013 году число таких предприятий составляло 13, в то время на данный момент в Подмосковье разведением рыбы с целью дальнейшей продажи занимаются 25 организаций. Кроме того, в области регистрируется постоянный рост и объемов производства рыбной продукции.

«В Московской области пока представлена только прудовая аквакультура, выращиваются карп, форель, осетровые виды рыб. Заявлен проект установки замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых», — заявил Воскресенский.

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