Джакарта, , 13:39 — REGNUM Число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.

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По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 10 029 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 16 февраля 2021 в Индонезии выявили 1 233 959 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 7609 пациентов. Всего в Индонезии переболели коронавирусом более миллиона человек.

Кроме того, за последние сутки в Индонезии скончались 229 человек. Всего от COVID-19 умерли 33 596 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, центральное статистическое агентство Индонезии опубликовало данные о количестве бедных в провинции Западная Нуса-Тенггара.

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