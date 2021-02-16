Якутск, , 13:35 — REGNUM Сэкономить на проведении ОГЭ в 2021 году и освободить от государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов и педагогов предложили депутаты Госсобрания Якутии от «Справедливой России». Соответствующее обращение они направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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Народные избранники Якутии настаивают на отмене ОГЭ при условии большого количества «дистанционных» занятий в учебном году 2020−2021 годов.

Авторы обращения отметили, что несмотря на отсутствие официального локдауна осенью и зимой, многие классы в школах занимались дистанционно из-за болезней учителей и учеников. Кроме того, по распоряжению министерства Якутии в условиях пандемии коронавируса родителям предложили в частном порядке решить вопрос о необходимости дистанционного обучения. Многие законные представители несовершеннолетних так и сделали, опасаясь за здоровье детей. Но дистанционное обучение в школах вызывает не просто много нареканий, а шквал негатива со стороны родителей и самих учеников.

«Декабрь — январь 2020/2021 года выдался в нашей республике на редкость холодными. Актированных дней составило достаточное количество. Качество интернета даже в городах, не говоря уже о районах республики, оставляет желать лучшего. В семьях с двумя-тремя детьми разных возрастов и одним компьютером или ноутбуком обучение стало почти невозможным. Неизвестно, что будет весной, когда пойдёт сезонная волна гриппа и школьники традиционно уйдут на карантин», — говорится в обращении.

Депутаты Якутии от «Справедливой России» подчеркнули, что ОГЭ и до пандемии коронавируса не влиял ни на поступление в организации среднего профессионального образования, ни на дальнейшую учебу в школе. Зачисление в лицеи и техникумы ведётся по конкурсу по среднему арифметическому баллу всех оценок в аттестате.

«В конце 9 класса вполне можно провести обычные итоговые проверочные работы по основным предметам, так как подобная замена позволит успокоить взволнованных родителей и детей, разгрузить под конец года педагогов и не тратить огромные средства на организацию ОГЭ», — отметили депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период проведения ОГЭ для девятиклассников в России пройдёт с 24 мая по 2 июля 2021 года. ОГЭ и ГВЭ в 2021 году пройдут только по математике и русскому языку. Экзаменов по предметам на выбор для девятиклассников в 2021 году не запланировано.