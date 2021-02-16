Москва, , 13:34 — REGNUM Поручение президента РФ Владимира Путина о снижении ставки по ипотеке для семей с детьми является весьма своевременным и выступает логичным продолжением работы, проводимой правительством и ЦБ РФ в области регулирования и мониторинга результатов программы льготной ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Ранее уже отмечалось , что если итоги программы к 1 июля 2021 года окажутся положительными, то ее целесообразно продлить с учетом дополнительной «настройки» под актуальные задачи социально-экономической политики государства.

Учитывая тот факт, что в стране остро стоит демографическая проблема, одним из направлений для продления программы льготной ипотеки может стать именно максимальное снижение процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

Наряду с этим, правительству целесообразно рассмотреть реализацию программы в ряде проблемных регионов России, где возник дисбаланс на рынке жилья, выраженный в нехватке объектов недвижимости и снижении их доступности, что в конце декабря 2020 года Путин также обозначал.

При этом ЦБ РФ следует провести тщательную работу по оценке динамики долговой нагрузки на граждан и проценту просрочки платежей не только в сфере ипотечного, но и потребительского кредитования.

Учитывая реализацию в 2021 году указа президента РФ от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» правительству целесообразно рассмотреть возможность представления льготной ипотеки сотрудникам научных учреждений и организаций высшего образования, особенно в возрасте до 35 лет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку РФ представить предложения в сфере льготного ипотечного кредитования в период до 2024 года.

Читайте также: Путин поручил проработать снижение ипотечной ставки для семей с детьми