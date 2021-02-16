Томск, , 13:28 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил обеспечить вакцинами от COVID-19 жителей отдалённых территорий, которые во время ледохода будут временно отрезаны от «большой земли». Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в региональной администрации.

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По словам Жвачкина, в регионе кампания по вакцинации от коронавируса набирает обороты.

«Федеральные поставки вакцины едва успевают за спросом, и нам нужно сделать всё, чтобы обеспечить вакциной жителей отдалённых территорий», — отметил он.

Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя губернатора по социальной политике Ивана Деева и заместителя по территориальному развитию Анатолия Рожкова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в Томской области выявлено 29 552 носителя коронавируса, выздоровел 27 341 человек, от COVID-19 скончались 294 жителя региона.

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