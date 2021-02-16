Тюмень, , 13:26 — REGNUM Тюмень станет городом-миллионником быстрее, чем предусмотрено генпланом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира «Регионы о главном».

Как пояснил Александр Моор, согласно сформированному генплану от 2005 года, Тюмень должна была стать городом с населением в миллион человек к 2040 году. Однако в 2019 году жителей Тюмени насчитывалось 800 тыс. человек, а в 2020 году — 820 тысяч. Темпы прироста явно выше.

«Подход, заложенный тогда в генплане, нам помогает. Но нам важно, чтобы рост численности города не снижал уровень комфорта. Мы чётко понимаем план работ на ближайшую пятилетку, сколько детских садов, школ, дорог надо построить», — отметил тюменский губернатор.