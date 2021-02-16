Красноярск, , 13:20 — REGNUM В Красноярске хирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ прооперировали самого возрастного пациента за всю историю существования красноярской интервенционной аритмологии. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, 101-летнему мужчине успешно выполнили операцию по замене кардиостимулятора.

Пациент пожаловался врачам на слабость и отёки нижних конечностей. Выяснилось, что у мужчины произошло истощение батареи электрокардиостимулятора, имплантированного в 2010 году.

«Современные технологии позволяют нам оперировать возрастных пациентов, используя малотравматичные методики. Но каково же было наше удивление, когда мы поняли, что Павлу Ефимовичу 101 год!» — отметил завотделением №2, доктор медицинских наук Эдуард Иваницкий.

По его словам, операция прошла стандартно:

«Мы имплантировали новый электрокардиостимулятор, которого ему хватит лет на десять».

Через несколько дней пациента отпустили домой. Все показатели у него были в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми врачи провели операцию 12-дневному младенцу.

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