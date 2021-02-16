Уфа, , 13:21 — REGNUM Карантин по бешенству животных установлен в одном из сел в Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Сообщается, что в Зилаирском районе на территории личного подсобного хозяйства в селе Ивано-Кувалат с 11 февраля установлен карантин по бешенству животных. Ограничительные мероприятия будут действовать до принятия решения об их отмене.

Отмечается, что на этой территории запрещается проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных, а также вывозить кошек и собак за ее пределы. Помимо этого, запрещается отлавливать на этой территории диких животных.

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