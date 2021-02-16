Красногорск, , 13:20 — REGNUM В 2020 году объем производства товарной рыбы в Московской области составил около 5,2 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, эта цифра соответствует целевому показателю, заложенному на 2020 год. Также он указал, что рыбоводческие предприятия региона выращивают преимущественно карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также осетров и форель.

«Общий объем производства товарной рыбы в Подмосковье по итогам 2020 года составил 5,2 тысячи тонн. Целевой показатель по производству продукции товарной аквакультуры был достигнут благодаря поддержке отрасли правительством Московской области», — заявил Воскресенский.

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