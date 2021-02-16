Подгорица, , 13:17 — REGNUM Медицинский директор клинического центра Черногории (KCCG) Зоран Терзич сообщил, что в последние дни увеличилось количество пациентов, направленных из других городов Черногории в KCCG с более тяжелой клинической картиной и особыми потребностями в лечении.

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В утренней программе TVCG он сказал, что пока центр имеет места для госпитализации и возможность обеспечить лечение таких пациентов.

Он сообщил, что 102 пациента с коронавирусом проходят лечение в KCCG, из которых 50 в тяжелом состоянии с угрозой для жизни.