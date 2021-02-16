Элиста, , 13:17 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 53 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 16 февраля. Это на четыре случая заражения коронавирусом больше, чем днём ранее.

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В настоящее время медицинскую помощь в госпиталях получают 612 ковид-пациентов, из них 107 человек находятся в стационарах для долечивания. Состояние 23 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 4 тыс. 77 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 18 тыс. 509 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 17 тыс. 397 пациентов.

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