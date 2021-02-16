Москва, , 13:17 — REGNUM Следующее заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданному бизнесменом Евгением Пригожиным к блогеру Алексею Навальному, состоится 5 марта. Такое Решение отложить рассмотрение иска было принято сегодня, 16 февраля, в Люблинском суде Москвы.

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В судебной инстанции уточнили, что заседание отложено на 10:00 мск 5 марта.

Предыдущее заседание по этому делу состоялось в конце января, но было отложено в связи с неполучением ответов на судебные запросы, а также в целях надлежащего извещения ответчика.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Евгений Пригожин подал уже несколько исков к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Поводом для обращений в суд стали публикации оскорбительных высказываний, которые содержат клевету в адрес Пригожина.

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Добавим, что суд над главой ФБК Алексеем Навальным и политиком Владимиром Миловым по иску Пригожина был перенесён на февраль. Как сообщили в юридической службе компании «Конкорд», причиной заявления истца стал выпущенный блогером ролик, в котором бизнесмена назвали оскорбительными словами. В качестве компенсации предприниматель требует 10 млн рублей.

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