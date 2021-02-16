Воронеж, , 13:16 — REGNUM В Воронеже вновь обсуждается возможность установки памятника музыканту, лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою). Соответствующее обращение в мэрию направил общественник. Глава администрации города Вадим Кстенин поручил организовать опрос горожан по этой теме.

«Я ознакомился с обращением и знаком с неоднозначным творчеством группы «Сектор газа». Действительно, есть мнение, что Воронеж по стране известен не только как родина ВДВ, российского флота, Котенка с улицы Лизюкова и отчасти космонавтики, но и как родной город солиста и основателя группы Юрия Клинских, где он жил и работал. Есть и большое количество поклонников в Воронеже, по всей России и даже за ее пределами. Но однозначно одобрить можно только памятник или арт-объект, который не разделит людей по лагерям, а объединит их», — прокомментировал Вадим Кстенин инициативу журналистам.

По мнению главы города, вопрос увековечивания памяти Юрия Клинских «точно разделит людей», и поэтому должен широко обсуждаться. В частности, в мэрии готовы принять к сведению мнения представителей культурной, архитектурной общественности, а также урбанистов, краеведов. В соцсети «Вконтакте» по поручению мэра запустят опрос горожан.

«В таком опросе лично я, как горожанин, проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию», — добавил Вадим Кстенин.

Вместе с тем, пояснили в пресс-службе, обращение, направленное общественником, пока не может быть окончательно рассмотрено, так как комиссия по культурному наследию «работает сначала с фактом самого появления объекта, после предварительного одобрения — с местом размещения, и уже в итоге рассматривает габариты и визуализацию объекта. В таких случаях также зачастую проводятся открытые конкурсы». Ещё одним препятствием для рассмотрения возможности установки объекта является пандемия. В администрации Воронежа также сообщили, что как минимум две из трех площадок, предложенных для установки памятника, для этих целей не подходят: площадка перед зданием Цирка относится к госсобственности, а в сквере у вогрэсовского моста установлен памятный знак «Здесь в 1942—1943 годах не прошел враг». В ответе общественнику в мэрии обещали разъяснить порядок взаимодействия с комиссией.

«Сектор газа» — культовая российская панк-группа, лидером и вокалистом которой являлся Юрий Хой. Всего группой было выпущено 13 альбомов и шесть официальных сборников. Музыкант скончался в Воронеже 4 июля 2000 года. Отметим, что поклонники группы несколько раз инициировали установку памятника своему кумиру в Воронеже, однако объект так и не был согласован властями.