Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области ужесточило правила проведения митингов и шествий. Решение принято на заседании представительского органа власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь региональное министерство общественной безопасности имеет право переносить последний день официального ответа заявителям акций, если этот день выпадает на воскресенье или нерабочий предпраздничный день. Кроме того, при отказе будут предлагаться конкретные площадки и время для массового мероприятия.

Изменения приняты, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе сняли ограничения на проведения массовых мероприятий у некоторых объектов (в частности, у школ).

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