Белгород, , 13:17 — REGNUM В Белгородской области 16 февраля подтверждены 150 случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 30 тысяч. На вакцинацию подано ещё 2166 заявок, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Всего в Белгородской области подтверждено 30 тыс. 58 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 25 тыс. 174 человека, в том числе 216 выписаны за минувшие сутки. В стационарах лечатся 1042 человека, из них 50 пациентов на ИВЛ. Получают амбулаторную помощь 3388 белгородцев, на самоизоляции — 12 тыс. 155 жителей.

Зарегистрировано ещё шесть летальных исходов. Общее количество смертельных случаев, вызванных инфекцией, достигло 454.

На вакцинацию от COVID-19 записались 60 тыс. 377 добровольцев. Завершили иммунизацию 7042 человека, получили первый компонент — уже 50 тыс. 796 жителей.