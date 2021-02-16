Киев, , 13:10 — REGNUM 75% жителей Украины заявили, что не смогут оплачивать коммунальные услуги после недавнего повышения тарифов. Об этом сообщило социологическое агентство R&B Group 16 февраля на своём официальном сайте.

По данным социологов, услуги ЖКХ смогут оплачивать 17% опрошенных, а 8% не определились с ответом.

Наиболее платёжеспособными группами населения оказалась молодёжь до 30 лет и жители областных центров. 91% жителей Украины не готовы с пониманием отнестись к повышению тарифов.

Опрос проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года. Всего было опрошено 1802 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее «Нафтогаз Украины» повысил январскую цену газа для производителей тепловой энергии на 22% в сравнении с декабрьской ценой газа для предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз Украины» объявил о повышении цены газа на 22%