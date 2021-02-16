Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону запретила укладывать асфальт в лужи. Об этом сообщил руководитель отдела автодорог учреждения Роман Кухарев.

«Никакой асфальт в лужи укладывать нельзя. Такие работы не принимаются. Подрядчик переделывает их за свой счёт. <…> При этом текущий ремонт [транспортных артерий] проводится в межремонтный срок», — отметил Кухарев.

По его словам, на текущий ремонт дорог распространяется гарантия в течение одного года.