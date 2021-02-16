Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 февраля выявили 2264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым низким показателем прироста зараженных за сутки с 11 ноября. Накануне был выявлен 2321 новый носитель коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 502 050 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 416 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 297, в Пермском крае — 253, в Саратовской области — 221, в Пензенской области — 200, в Башкирии — 154, в Кировской области — 142, в Ульяновской области — 129, в Оренбургской области — 120, в Удмуртии — 96, в Чувашии, Татарии и Мордовии — по 65, в Марий Эл — 41.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 91 718 случаев, в Саратовской области — 46 973, в Ульяновской области — 46 276, в Самарской области — 45 104, в Пермском крае — 44 138, в Оренбургской области — 36 404, в Пензенской области — 36 078, в Кировской области — 34 901, в Удмуртии — 27 101, в Башкирии — 26 841, в Чувашии — 20 726, в Татарии — 17 302, в Мордовии — 17 143, в Марий Эл — 11 345.

Полностью выздоровели 440 931 житель округа, за последние сутки выписаны 2512 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9777 человек, за минувшие сутки скончались 58 жителей Поволжья, накануне умер 51 человек.

Значительное расхождение — более чем на 200 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 16 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 357 человек, в течение минувших суток был зарегистрирован один летальный случай. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 571 житель Удмуртии скончался с начала пандемии, три человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 099 323 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 13 233 новых носителя SARS-CoV-2, что стало самым низким показателем с октября. Полностью выздоровели 3 624 663 жителя России, за сутки выписаны 17 627 человек. 80 979 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 459 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борется с инфекцией 393 681 человек.