Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Реабилитация после перенесенного COVID-19 уже к этому моменту может требоваться более 60 тысячам петербуржцев. Как сообщил 16 февраля на заседании правительства Петербурга академик РАН, глава Центра им. Алмазова Евгений Шляхто, власти исходят из того, что городу понадобятся 140−170 реабилитационных коек на 1000 зарегистрированных больных.

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К настоящему времени в Петербурге зарегистрировано 355 278 зараженных коронавирусом за время пандемии, из них умерли 10 560 человек, выздоровели 272 134 человека. Реабилитацию же прошли, по словам Шляхто, пока только две тысячи пациентов.

«Хотел бы обратить внимание членов правительства на проблему, которая связана с реабилитацией больных после COVID-19. <…> К сожалению, сегодня есть вопросы, связанные с показаниями к реабилитационным мероприятиям. <…> Самый большой вопрос, который сегодня уже задавался — о потребности в реабилитационных койках. Сколько больных мы должны реабилитировать? К сожалению, в мире сегодня таких данных нет. Мы сегодня в основном исходим из экспертных оценок и допускаем, что средний срок стационарного лечения равен среднему сроку реабилитационного лечения», — заявил Шляхто.

Академик пояснил, что потребность в 140−170 реабилитационных койках на тысячу зарегистрированных случаев COVID-19 определяется международными данными. Кроме того, есть и расчеты по оперативным данным, согласно которым 20−25% пациентов, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии, будут нуждаться в реабилитации.

При этом в Петербурге реабилитация в основном находится в амбулаторном звене, а среди стационаров пока только три могут этим заниматься, причем два из них работали с «ковидом» и были заняты.

Евгений Шляхто указал, что уже доподлинно известно, что зачастую острым четырехнедельным периодом проблема COVID-19 у пациентов не исчерпывается. У 20% больных имеется затяжное течение острого периода — от 4 до 12 недель, а у 10% больных после 12-й недели развивается так называемый «постковидный синдром», который иначе невозможно объяснить, кроме как последствиями коронавируса.

«Учитывая нашу потребность в реабилитационных мероприятиях, учитывая, что нас ждет в ближайшие месяцы и годы, мы должны, конечно, понимать, что у очень многих пациентов — 6−20% — развиваются так называемые общие синдромы с психологическими нарушениями», — сообщил Шляхто.

Среди последствий ковида — тревога, депрессия, диссомния, снижение когнитивных функций, слабость, «туман в голове», головные боли, нарушения терморегуляции, вкуса и обоняния, функции почек, печени, кишечника, одышка, кашель, тахикардия, аритмия. Кроме того, инфаркты, инсульты и другие тяжелые сердечно-сосудистые осложнения встречаются в пять раз чаще, чем в группах сравнения, гипергликемия — в четыре раза чаще, респираторные заболевания — в 27 раз чаще.

Академик Шляхто считает необходимым профилирование реабилитационных отделений. Могут участвовать в этом и санаторно-курортные организации, у которых есть стационары, но важно, чтобы они были недалеко от города.

«Мы полагаем, что на кардиологическое направление [понадобится коек] — около 30%, пульмонологическое — 35%, неврологическое — 15%, общее соматическое — 20%. Основной критерий — это многопрофильность [стационара]. Необходимо, конечно, привлекать не только городские, но и федеральные, и ведомственные медицинские организации», — заявил Шляхто.

По его мнению, 40% пациентов, перенесших COVID-19 в больнице, и 10% переболевших амбулаторно будет нужна реабилитация.

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