Томск, , 12:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в оперштабе региона.

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Трое пациентов входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в регионе умерли 294 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в Томской области выявлено 29 552 носителя коронавируса, выздоровел 27 341 человек.

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