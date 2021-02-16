Москва, , 12:53 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса между туристическими странами началась нарастающая конкуренция за российских туристов. Об этом заявил известный деятель туристического рынка Турции Реджеп Явуз, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По его прогнозам, за поток туристов из России в 2021 году будут бороться Египет, Дубай, Кипр и Греция. Эти страны уже ослабили или намереваются ослабить антиковидные меры, чтобы заполнить отели российскими туристами.

Явуз также не исключено открытие границ Испания для интуристов. Многие курортные регионы страны, включая Майорку, надеются на старт сезона на Пасху. По его оценкам, международная конкуренция за российских туристов должна обостриться в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция может стать самой популярной среди российских туристов страной в летнем сезоне 2021 года.

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