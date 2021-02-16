Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В одном из детских садов Ростова-на-Дону сложилась система поборов с родителей. Руководство дошкольного учреждения незаконно взимало плату за охранные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурорская проверка была проведена после публикации, появившейся в СМИ. К журналистам обратились родителей ребят, посещающих детский сад на улице Малиновского. Инспекция выявила нарушение ст. 43 Конституции РФ и федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые дают право на бесплатное дошкольное образование.

Руководитель детского сада за «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций» (ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ) заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.