Москва, , 12:51 — REGNUM Детей не следует прививать от новой коронавирусной инфекции. Такое мнение 16 февраля на пресс-конференции высказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«Детей мы не прививаем, они у нас отдельно», — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что дети болеют, как правило, достаточно легко, «без таких тяжёлых, трагических последствий». А вот взрослому населению бывший санитарный врач, напротив, рекомендовал пройти вакцинацию от коронавируса. Прежде всего, подчеркнул Онищенко, вакцинация необходима для граждан из групп риска — престарелым людям, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также врачам и учителям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Она пояснила, что иммунный ответ вырабатывается у большинства людей, перенёсших COVID-19, однако у некоторых, особенно у тех, кто переболел бессимптомно, он не является сильным.