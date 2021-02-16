Псков, , 12:51 — REGNUM В Псковской области из-за обнаружения заболевших с признаками ОРВИ полностью закрыта Залесская школа в Печорском районе, сообщили 16 февраля в региональном оперштабе. В школе обучается всего шесть детей. Также пришлось закрыть дошкольное отделение этой школы.

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Кроме того, по 20 февраля по той же причине закрыта Подберезинская школа в Локнянском районе Псковской области — там учится 48 школьников.

По данным оперштаба, за последние сутки на Псковщине выявлено 59 новых носителей коронавирусной инфекции, это на один случай больше, чем днем ранее.

Всего за время пандемии в регионе подтверждено 30 923 случая заражения, в том числе 11 203 — в Пскове, выздоровели 19 827 человек, в том числе 85 пациентов выписаны за последние сутки.

Скончались от COVID-19 в Псковской области 157 человек, в том числе два летальных исхода зафиксировали за минувшие сутки.

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