Москва, , 12:52 — REGNUM Помощь маломобильным группам населения будет оказываться еще на 16 маршрутах наземного транспорта Москвы. Об этом 16 февраля журналистам сообщила заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.

По её словам, с 2013 года в столице такая услуга действовала на четырех маршрутах городского наземного раза. С 16 февраля их количество увеличится в пять раз.

«Наши сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров выходят еще на 16 дополнительных маршрутов, чтобы абсолютно бесплатно предоставлять услугу сопровождения для граждан, которым это необходимо», — сказала Темникова.

Представитель Мосгортранса отметила, этот вопрос организации сопровождения маломобильных граждан был согласован с представителями объединений инвалидов таким образом, чтобы помощь оказывалась на наиболее востребованных для людей с ограниченными возможностями маршрутах общественного транспорта.

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