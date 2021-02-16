Москва, , 12:45 — REGNUM Начальника полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева оставили под стражей до 4 апреля 2021 года. Московский городской суд отклонил жалобу стороны защиты полковника полиции, обвиняемого в причастности к теракту в метро Москвы в 2010 году.

Напомним, ранее решение об аресте принял Басманный суд Москвы, однако адвокаты задержанного выступили с жалобой на это решение. Напомним, свою вину Гази Исаев не признает. По его мнению, это дело сфабриковано из-за мести за служебную деятельность, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Гази Исаев был задержан в ноябре 2020 года. Его обвиняют в участии в террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовке терактов в городе Москве. Напомним, в результате двух взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» погибли 39 человек, еще более ста пострадали. Как считает следствие, Исаев лично доставил на автостанцию одну из смертниц, которая выехала в Москву.

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