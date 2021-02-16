Белгород, 16 февраля 2021, 12:45 — REGNUM Необходимые строительные работы проведут в квартире жительницы Белгорода, у которой после капремонта в многоэтажном здании рухнула межкомнатная стена и провалился пол. Об этом 16 февраля на своей странице в социальной сети написал мэр города Юрий Галдун.
Градоначальник пояснил, что после обращения пенсионерки к ней сразу выехали специалисты мэрии. На месте уточнили, что стало причиной обрушений, чем можно помочь пожилой женщине и кто будет восстанавливать конструкции.
Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный дом № 24 на улице Белгородского Полка построен в 1962 году. В конце 2020 года начался его капитальный ремонт. По словам пенсионерки, в разрушенной квартире она живёт уже несколько месяцев.
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