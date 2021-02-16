Белгород, , 12:45 — REGNUM Необходимые строительные работы проведут в квартире жительницы Белгорода, у которой после капремонта в многоэтажном здании рухнула межкомнатная стена и провалился пол. Об этом 16 февраля на своей странице в социальной сети написал мэр города Юрий Галдун.

Градоначальник пояснил, что после обращения пенсионерки к ней сразу выехали специалисты мэрии. На месте уточнили, что стало причиной обрушений, чем можно помочь пожилой женщине и кто будет восстанавливать конструкции.

«Возмущён ситуацией, которая сложилась в квартире жительницы Белгорода. Попросил подключиться к решению проблемы и Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области — заказчика капремонта в этом доме. Решение такое: подрядчик готов за свой счёт в ближайшее время выполнить в квартире работы (стяжку пола, межкомнатную перегородку). Но пока Надежда Леонидовна отказывается пускать представителей подрядчика в свою квартиру», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, многоквартирный дом № 24 на улице Белгородского Полка построен в 1962 году. В конце 2020 года начался его капитальный ремонт. По словам пенсионерки, в разрушенной квартире она живёт уже несколько месяцев.

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