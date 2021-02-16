Пермь, , 12:41 — REGNUM В Пермском крае за сутки от коронавирусной инфекции скончались десять человек. Еще двое носителей умерли по причине сопутствующих заболеваний, сообщает 16 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Прикамье жертвами коронавирусной инфекции стали 1607 человек. Еще в 1136 случаях причиной смерти пациентов, у которых был выявлен коронавирус, стали сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Прикамье возвращает часть коечного фонда для плановой госпитализации.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1205 человек с COVID-19. Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 40,7%.

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