Тюмень, 16 февраля 2021, 12:40 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 110 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 февраля коронавирусом заразился 30 231 человек. Выздоровели 28 389 человек, скончались 266 пациентов с COVID-19.